Bjarne Kvalsvik: – På tide å snakke om Nerlandsøy skule

Nyhende

– Dette er truleg ikkje noko ein kan realisere dei neste fire åra, men eg meiner likevel vi må byrje å snakke om og arbeide for å etablere ein ny og framtidsretta skule på Nerlandsøya. Det vil vere synd om vi no kjem opp i ein situasjon der skulen plutseleg er for dårleg til å drive vidare, seier Kvalsvik, ordførarkandidat for Folkelista i Herøy.