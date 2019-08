Politiaksjon i Vanylven:

Truga tilsett på offentleg kontor

Etter at det oppstod ein situasjon ved NAV-kontoret på Combisenteret på Fiskå, gjennomførte politiet ein aksjon i Vanylven onsdag ettermiddag. Det skriv Synste Møre. Ein mann er no tatt hand om av politiet etter at han skal ha kome med trugslar mot ein tilsett på eit offentleg kontor. Dette melder politiet på Twitter like før klokka 14.