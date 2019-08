Endeleg avgjerd i haust?

Nyhende

Det var etter at representantar for Kystverket, under ei samling på Kvilehytta på Åheim, hadde gjort greie for det dei har kome fram til i den siste rapporten sin, at statsråden kom med sin kommentar. Han rosa Kystverket sitt arbeid etter merknadene som hadde kome i KS2 i fjor, og sa at ein no i departementet arbeider med dette grunnlaget og at det altså, slik han ser det, vil bli lagt fram forslag til såkalla styringsramme for Stortinget i løpet av hausten. I praksis er dette ein invitasjon til eit endeleg ja eller nei til tunnel.