– Vi er kjempestolte

Nyhende

– Vi er i alle fall kjempestolt. Dette fortel meg at vi har klart å etablere ei betydeleg reiselivsverksemd i kommunen, eit tilbod som folk kjem for å besøke, og det skal vi vere takksame for, seier Sortehaug. Han leitar litt i papira på skrivebordet sitt og finn fram ei lita papirblekke.