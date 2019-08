Millionsatsing på reiseliv

Nyhende

Med denne tilrådinga seier rådmannen seg samd med Herøy næringsforum i at deltaking i reiselivs- og næringslivsprosjektet Havlandet As vil vere ein god måte å bruke RDA-midlar på. Spørsmålet er no korleis ein best kan nytte dei resterande RDA-midlane til å skape varige arbeidsplassar og inntekter i kommunen.