Ubesigra Bergsøy-gutar

Nyhende

To lag frå Bergsøy og eitt frå Tjørvåg skal onsdag halde fram i turneringa og kjempe om avansement i det gjevaste sluttspelet. For dei sju andre lokale laga blir det play off i B-sluttspelet heilt til det er kåra ein vinnar. I sluttspelet er det vinn eller forsvinn.