I skammekroken

Eg visste sjølvsagt ikkje då, at kjøt er farleg for klimaet, og at eg var i ferd med å sende verda ut i ei djup klimakrise

Ordboka blir stadig utvida, i tillegg til flyskam og kjøtskam, har vi fått båtskam, etter at eit lyst hovud fann ut at fritidsbåtar høyrer til klimaverstingane. Det dukkar opp stadig nye ting å skamme seg over her oppe i steinrøysa, og journalistane i riksmedia står som logrande hundar, og ventar på meir.