Nyhende

Sofram Takeaway & Catering har fått serveringsløyve, men må vente litt på skjenkeløyve for den nye spisestaden i Fosnavåg. Søknaden om skjenkeløyve kan leggast fram for formannskapet tidlegast i september og behandlast etter at søkjaren har sendt inn nødvendig dokumentasjon. Spisestaden har laga til plass for uteservering mot allmenningskaia.