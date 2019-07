Nyhende

CWD er ein smittsam sjukdom som vart påvist på ein villrein i Nordfjella villreinområde og to elgar i Selbu i 2016. Ein ikkje smittsam sjukdom vart påvist i Gjemnes i 2017.

Mattilsynet oppmodar no til ein stordugnad for å få betre oversikt og vil ha testing av felte dyr også i kommunar der dette enno ikkje er pålagt.

Målsettinga i Sande er å få sendt inn 30 prøver under årets jakt, og at det vert teke prøver frå alle valda. Det er dyr over to år som er aktuelle for prøvetaking.