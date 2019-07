Holmefjord-ruta vart eit svært viktig bindeledd mellom dei ytre øyane i Herøy, og var såleis med på å leggje grunnlaget for den trafikken frå og til desse øyane som til sist førte fram til Remøybrua og Nerlandsøybrua.

Båten, «Bølgen», som var på om lag 30 fot og sertifisert for 25 passasjerar, vart snart for liten. Etter eit halvt års tid måtte Olav sjå seg om etter ein større båt. Han kjøpte så «Nor» med brørne Hallvard og Nikolai Skorpen på Skorpa. Men også denne båten vart snart for liten.