Vil skape engasjement før haustens fylkestingsval

Nyhende

Fylkestinget er dei som prioriterer og bestemmer innan for desse områda. Vi meiner derfor det er viktig at ungdom engasjere seg før haustens fylkestingsval.

Det seier nestleiar i ungdomspanelet, Ole August Iversen.

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal er fylkestinget sitt ungdomsråd. Dei er partipolitisk nøytrale, og er eit rådgivande organ som skal passe på at ungdom blir lytta til. For å skape merksemd om både det føreståande fylkestingsvalet og ungdomspanelet si rolle, vil det i sommar henge plakatar på bussane i fylket.

– Vi treng å informere ungdom om at vi representerer ei stemme inn i beslutningar som gjeld viktige tenestetilbod til unge i fylket, fortel Iversen.

Vil vite kva ungdom meiner

– For oss i ungdomspanelet er det viktig å vite kva ungdommar i fylket ønsker! Når ferien er over og før kommune- og fylkestingsvalet, er det skuleval på dei vidaregåande skulane. Då vil vi i ungdomspanelet gjennomføre ei spørreundersøking blant elevane, for å finne ut kva ungdom i fylket er opptatt av. Denne undersøkinga vil gi oss eit godt grunnlag for å gi fylkestinget gode råd i saker som er viktig for ungdom, seier leiar i ungdomspanelet, Urtė Karanauskaitė, som er frå Sande.