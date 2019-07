Klart for fyrste fellesprosjektet mellom Herøy og Vanylven

Nyhende

Samklang er eit samarbeid mellom ulike tenesteytarar i dei to kommunene. Prosjektet har eitt års varigheit, med moglegheit for forlenging om ein kan vise til gode resultat. Midlane skal gå til å tilsetje ein prosjektleiar, fortel NAV-leiar Jarle Stordal i ei pressemelding.

Nyleg vart det gjennomført eit oppstartsmøte for prosjektet Samklang – Utvikling av sosialtenester i NAV. Her deltok kommunalsjefane i helse og omsorg, einingsleiar for psykisk helse og rus, flyktning, barnevern, leiar for koordinerande eining og NAV med fleire.

– Med prosjektet har vi som ynskje å utvikle ulike oppgåver og tenester. Vi vil utarbeide god samordna innsats for felles brukarar frå ein eller fleire av dei ulike tenesteytarane i kommunen. Vi vil utarbeide gode samarbeidsavtalar og samhand- lingsrutinar som kan stå stødig også etter enda prosjektperiode, og vi vil samordne og koordinere innsatsen på tvers av hjelpeapparatet, seier Stordal.

Hushaldningar med barn

Målgruppa for prosjektet er hushaldningar med barn som er langtidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp, og andre som mottek fleire tenestetilbod frå ulike tenesteytarar.

Målet med prosjektet er å auke kunnskapen om småbarnsfamiliar med låg inntekt i dei to kommunane, og få fleire over frå økonomisk sosialhjelp til løna arbeid, aktivitet eller utdanning.

– Det var utruleg mykje positiv energi i oppstartsmøtet, så klarer vi å overføre dette til prosjektet så skal vi få til mykje spennande i lag med Vanylven, seier Renathe Rossi-Kaldhol, kommunalsjef i Herøy kommune.

Dette er det første fellesprosjektet som blir gjennomført etter at Herøy og Vanylven inngjekk samarbeid om ulike tenester.

– Det var kjempeflott at vi fekk midlar til ei slik stilling, seier Arnhild Nordaune, kommunalsjef i Vanylven.

– Oppstartsmøtet var veldig godt organisert, og det var veldig bra at så mange kunne møte. For den nye organiseringa Herøy–Vanylven så er det veldig nyttig å kunne treffast og ha eit slikt felles prosjekt, legg Nordaune til.

Avtroppande avdelingsleiar ved NAV avdeling Vanylven, Ingrid Nystøyl, synest det var utruleg artig med eit slikt prosjekt.

– Det er mest slik ein ikkje kan slutte i NAV no når skjer så mykje spennande.