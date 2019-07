Hengekøyecamp på Sandshamn

Nyhende

Etter folkemøtet for Sandsøya og Voksa i Utvikling for to veker sidan har ikkje nyhende frå nysatsingar på øyene latt vente på seg. Og det ser ut til at vegen frå ide til gjennomføring er kort. No kan ein nemleg skilte med eigen hengekøycamp på Sandshamn, berre ei veke etter forslaget vart fremma av Einar Ekroll på folkemøtet.