«Eagle» har landa

I Haddal på Sunnmøre sat ein 13-åring klistra til svartkvitt- fjernsynet. Eg hadde engasjert meg i denne månelandinga i fleire veker. Lese alt eg kom over, slukt all informasjon frå radio og fjernsyn, eg var så gira som berre ein 13-åring kan vere. No kom bilda frå månen inn i stova vår, og eg høyrde ekkoet av mormor som proklamerte at det er verdas siste tid.