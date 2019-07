Långivarane sit stille i båten

Nyhende

Det seier finansdir. Pål Aurvåg etter at Havyard har fått ja frå obligasjonseigarane til endra lånevilkår for eit usikra obligasjonslån. 90,2 prosent av obligasjonseigarane sa ja til å vere med på endringsopplegget for lånet som er på 87,5 mill. kroner.