Formannskapet seier nei: Sofram vil halde ope om natta

Nyhende

Sofram Takeaway & Catering AS, ved Kadir Dikbas, har søkt Herøy kommune om å få utvide opningstidene ved restauranten i Vågsgata i Fosnavåg, og ved serveringsstaden i Myrvåg. I søknaden skriv Dikbas at det på grunn av førespurnadar frå kundar og auka kundekrets er ynskjeleg at restauranten i Fosnavåg kan ha ope fram til 05:00 natt til laurdag og natt til søndag. Ved serveringsstaden i Myrvåg ynskjer Dikbas å operere etter 7/24-konseptet (døgnope) i helgane.