Øvre Eiker skal gjere Herøy betre på lokale innkjøp

Det kom fram då Svein Gjelseth (Ap) tysdag stilte spørsmål ved framdrifta når det gjeld kommunestyret sitt ønskje om å legge til rette for at lokalt næringsliv får vere med i dei kommunale innkjøpskonkurransane. Vedtaket i kommunestyret vart fatta i mars, og Gjelseth meinte det no var på tide å få høyre om framdrifta.