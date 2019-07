Han er ny fastlege og ho er den nye kommunepsykologen i Herøy:

– Eit skikkeleg løft

Kommuneoverlegen og seksjonsleiar for psykisk helse og rus er glade for å kunne presentere to ferske tilskot inn i den kommunale helsetenesta i Herøy. Møt den nye fastlegen, Kristian Gottliebsen, og ny kommunepsykolog for barn og ungdom, Lisa Torunn Gottliebsen. Dei byrjar i desember.