Aasmund Torvik lanserer utvidingsplanar i Torvik: – Kan ikkje vente fem nye år på ein avtale

Tomtestrida i Torvik er nok allereie godt kjend for store delar av våre lesarar, men for dei som ikkje kjenner saka så godt er stridens kjerne ein lagerhall i utkanten av Torvik. Denne hallen er eigd av Aasmund Torvik gjennom hans selskap Vikane Eiendom AS. I hallen held Torvik sitt selskap Lextor Marin AS til. Lextor Marin er eit båtbyggarfirma i sterk utvikling. Dette er grunnen til at Torvik no ser eit stort behov for å bygge ut fasilitetane.