Har kjøpt inn stort festivaltelt

Nyhende

Det seier dagleg leiar i Herøy næringsforum, Geir Idar Kvalsvik, om at Næringsforumet no har gått til innkjøp av eit stort festival/partytelt. Med dimensjonar på 30 x 9 meter, totalt 270 kvadratmeter, er innkjøpet gjort med intensjon om å letne den økonomiske børa det er for folk i Herøy som ynskjer å stelle i stand arrangement.