Slik er statusen for interkommunale samarbeid på Ytre Søre

Nyhende

For to år sidan sa Fylkesmannen at Vanylven kunne bestå som eigen kommune dersom kommunen søkte samarbeid på kompetansekrevjande fagområde. Som sagt så gjort, og det som starta med Vanylven, Herøy og Sande har også Ulstein og Hareid seinare slutta seg til og danna ei samarbeidsblokk på fem kommunar.