Grønhaugen vert ikkje ny gravplass!

«Hol i hovudet-prosjekt», seier Bjarne Kvalsvik om å nytte Grønhaug som ny gravplass. Folkelista gjer dette til ei av kampsakene i valet til hausten, noko som truleg vil gi han fleire røyster.

Det er fleire område i gravplassanalysen som verkar lite gjennomtenkt før den vart offentleggjort, mange av desse er belyste i ulike innlegg tidlegare.

Det som er innlysande er at Frøystadmyrane må vere det absolutt beste alternativet (som også fekk høgst totalskår i analysen), og ein treng ikkje konsulenthonorar for å fatte denne konklusjonen. Noko av det som bør vege tyngst er at området ligg til rette for utviding utan større utfordringar.

Eit av områda analysen tok omsyn til var tilkomst. Området rundt Grønhaug og Toftestøvegen har ein til dels enkel vegstandard, og det kan vere vanskeleg å passere ved møtande trafikk. Her må ein kanskje til med større vegutbyggingar for å kunne betene trafikken som eit gravfølge fører med seg. Dersom eit utrykkingskøyretøy skal passere samstundes med eit gravfølgje, vil dette vere omtrent umogeleg slik vegstandarden er i dag. Frøystad har god utbygd veg/tilkomst til ein eventuell gravstad.

Rapporten verkar subjektiv med litt for mange synsingar som ikkje er logiske med omsyn til konsekvensane av ei eventuell gjennomføring utifrå konklusjonen av analysen. Det må no også kallast arrogant når eit konsulentfirma tek seg til rette ved å gjennomføre ei synfaring av garden til familien Nedreberg utan å orientere grunneigarane! På same måte vågar dei å overprøve tidlegare avtalar med Sameiget-Flusund, noko som igjen verkar direkte uprofesjonelt.

At ein skal halde fast ved at det er tradisjon med lokale gravplassar passar ikkje heilt med utviklinga av bruk av privat transport dersom ein samanliknar logistikk frå mange år tilbake.

Eg trur dei færraste som besøker ein gravstad i dag verken går, syklar eller tek buss. Dei fleste køyrer bil. Det er lite sannsynleg at nokon vi gå av bussen ved Grønhaugskiftet eller ved Cash for å gå til ein eventuell gravstad i Grønhaugen.

At det er mogeleg «å skape ein svært vakker gravplass» ja, det tvilar eg ikkje på ved bruk av gode landskapsarkitektar. Men dette er dei nok i stand til å skape også på Frøystadmyrane (sjølv om ein her ikkje har utsikt til Flåværsleia).

Vi som har vakse opp i Grønhaugen veit også at området gravstaden er teikna inn i er svært vêrhardt. Kanskje var dei på synfaring ein fineversdag med lett bris? Her bles det rett ofte både kuling og storm, og taren kan fyke langt oppi markane. Det er lite truleg at blomsteroppsatsar, lykter, etc. vil tole vêret gjennom heile året.

Grønhaug er ein gard i drift. Området som er vurdert som gravplass er bl.a. beitemark for sauene som er på garden. Graset på området vert slått og hengt på heser. Dette har familien gjort kvart år, heilt sidan byrjinga av 1900-talet. Familien Nedreberg har brukt tre generasjonar på å drive og halde ved like garden. Marka som er vurdert til gravplass ligg rett utanfor stovedøra til eigarane av garden og andre naboar i området. Det vil seie ein gravplass midt i eit bustadområde.

Grønhaugen skal ikkje verte ein gravplass!

Håpet ligg i uttalen til Marit Leinebø og rådmannen som seier at kommunen ikkje nødvendigvis kjem til å gå for anbefalinga frå konsulentfirmaet, og ordføraren lover ein lang prosess i denne saka. Lykke til med prosessen vidare!Hege Nedreberg Vestavik.