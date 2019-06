Snart kjem dei på døra di

Nyhende

– Dette er min første gong i Noreg, men eg håper det ikkje vert den siste. Nordmenn er veldig hyggelege.

Det seier tobarnsfaren Francis Raini Ondieki, som saman med Daniel Oyaro Onchieku, har fått sommarjobb på Sunnmøre.

Kvart år gir Norsk Bokforlag sommarjobb til afrikanske studentar. Studentane beheld 35 prosent av inntektene.

– Ikkje berre finansierer det studiane mine, men også familien min, seier Daniel (35), som har to barn på fire og seks år.

– Vi er veldig takksame for det norske firmaet som, i tillegg til å skaffe oss jobb, har kjøpt flybillettar til oss og sytt for innkvartering medan vi er her, seier Daniel.

Dei to studentane kom til Sunnmøre i mai og skal bli til september. Dei bur i Ulsteinvik under heile opphaldet.

Studerer psykologi og sosiologi

Daniel, som snart ferdig med ein bachelorgrad i psykologi, er i Noreg på sommarjobb for fjerde gong.

– Ein av grunnane til at eg har fått innvilga søknaden min fire gongar, er at eg kan bruke erfaringane frå Noreg i yrket mitt. Eg er veldig interessert i den norske kulturen, og eg trur nordmennene er med på å styrke studiane mine. I framtida kan eg seie kva Noreg har gjort med livet mitt, seier Daniel.

Francis studerer sosiologi. I Likskap med kollegaen, har han vore student lenge. Dette er elles første gong han er i Noreg for å jobbe.

– Eg har søkt tre gongar før. No gjekk det, smiler Francis, som har to søner på høvesvis 13 år og åtte månadar i Kenya.

– Det er trist å vere lenge borte frå familiane våre, men det er eit naudsynt offer, seier han.

Oppdaga noko nytt

Trass i at Daniel har vore i Noreg fleire gongar før, har han fått seg eit par «norske» overraskingar. Begge karane er oppglødde når dei fortel:

– Vi har oppdaga noko rart her som vi ikkje har i Afrika – vi har køyrt gjennom veldig mange tunnelar! Nokre gongar er det litt skummelt, seier Daniel.

– Men vi byrjar å bli vande med det, smiler Francis.

– Og noko anna: I Kenya har vi sett bilde av snø. No fekk vi faktisk ta på det, ler Daniel, og siktar til snøbyene som kom i mai.

«Alle» slags bøker

Kenyanarane har med seg alt frå barnebøker og helsebøker til naturbøker, historiske bøker og «hagebøker».

– Ein kan betale med kontantar, Vipps eller kredittkort, opplyser dei.