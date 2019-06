Atlantic Towing kjøper Havyard-båt

Nyhende

Skipet det er snakk om blei opphavleg bestilt av ein internasjonal kunde, men som grunn av marknadssvikten innanfor offshore blei skipsbyggingskontrakten kansellert i januar 2017. Etter ei tid i opplag ved Havyard sitt verft i Leirvik kan skroget no fullførast ettersom at Atlantic Towing Limited no vil kjøpe fartøyet, framleis som PSV, men med nokre mindre modifiseringar. Dette opplyser Havyard i ei pressemelding tysdag morgon.

Bra for likviditeten

Konsernsjef i Havyard Group Geir Johan Bakke er nøgd med at deu no har funne ein kjøpar til skipet

- Når den opphavlege kontrakten blei kansellert valte vi å legge skroget i opplag, og sjølv om vi unngikk den fulle kostanden ved å ferdigstille skipet, har det likevel bunde opp ein del kapital for oss. Det er veldig gledeleg at vi no har funne ein ny kjøpar, og det vil ha ein positiv likviditetseffekt for konsernet, seier han.

Arbeidet med utrustninga startar med det same ved Havyard Ship Technology, og skipet skal leverast i april 2020.

Vil kunne operere i kalde farvatn

Havyard 833 WE vil få stor lastekapasitet, 1000 kvadratmeter arbeidsdekk og innretning for 54 personar. Skipet vil blant anna få isklasse ICE-1B for operasjon i kalde farvatn, og ein 650 kW batteripakke vil sørge for lågt dieselforbruk. Lengda på båten blir 89,7 meter og breidda blir 19,6 meter.