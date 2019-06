Tussa tener svært godt

Nyhende

Tussa melde fredag at selskapet har eit driftsresultat på 119,3 mill. kr første tertial 2019, og eit resultat før skatt på 118,6 mill. kr. Det representerer ein auke i driftsresultatet i høve til same periode i fjor på heile 89,5 mill. kr.

Omsetninga første tertial vart 467,2 mill. kr, totalkapitalen er 2 982,9 mill. kr og eigenkapitalprosenten er 31.3 %.

Konsernsjef i Tussa, Elling Dybdal, forklarar den sterke auken slik:

– Hovudårsaka til auken i driftsresultatet er auka kraftproduksjon, høgare kraftprisar og lågare andre driftskostnader. I 2018 var Tussa kraftverk på Bjørke under rehabilitering, og stod difor i to månader i første tertial.

Tussa Energi AS, som eig og driv Tussa sine 22 vasskraftverk, er den store bidragsytaren til auken i resultatet. Men også Mørenett og Tussa IKT aukar resultatet i høve til første tertial i fjor. Tussa-24 viser lågare resultat, medan Tussa Installasjon AS viser same resultat som i fjor.