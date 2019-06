BERGSØY- PATRIOTEN «PIT»

Nyhende

Frå mine barneår hugsar eg at vi gutungane syntest det var både kjekt og interessant når «Pit» prata om fotball. Han var så engasjert at det smitta lett over på oss. Det var vanleg at fotballkampane i Huldalen var søndagskampar. «Pit» var alltid på plass i Pettervågen søndags føremiddag. Mange, både unge og gamle, møtte då opp for å høyre kva denne «fotballprofeten» hadde å seie om kampen som skulle spelast seinare på dag.