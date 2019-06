Kritikk mot ordførar Arnulf Goksøyr: – Knapp og arrogant

Nyhende

Formannskapet i Herøy tok denne veka turen til Sævikane for å gjere seg betre kjend med området der tiltakshavar Axel Bjørklid vil etablere tre bustadar, fire fritidshus for utleige, fire naust og ei badstue. I søknaden legg tiltakshavaren stor vekt på at han vil spele på lag med naturen. Området Bjørklid vil bygge i blir lokalt omtala som «Bakarneset».