Håvard Haanes om samanslåinga med Evotec AS:

Brimer-satsinga held fram

Samanslåinga mellom Entec Group AS og Evotec vil ikkje ha stor innverknad på Kvamsøy- bedrifta Brimer AS, som er eit av driftsselskapa i fyrstnemnde. Håvard Haanes forsikrar om at dei framleis skal satse ved Brimer på Kvamsøya.