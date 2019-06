Nerlandsøybru-alternativet til Herøy blei samrøystes vedteke i samferdsleutvalet:

- Dette lovar bra

Det var ein lukkeleg Herøy-ordførar som i dag ringde Vestlandsnytt for å fortelje at samferdsleutvalet i Møre og Romsdal samrøystes har gått inn for Nerlandsøybru-alternativet som Herøy kommune har regulert.