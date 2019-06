Eksplosiv vekst for Bass Brothers så langt i 2019: - Vi «bjudar» på der det trengst

Nyhende

Frode Sævik flirer litt i det han ser over salsstatistikken for bedrifta dei siste månadane. For kven skulle trudd, i vesle Fosnavåg, at ei nisjebedrift som Bass Brothers skulle oppleve ein så eksplosiv vekst. Så langt i år har nemleg nettbutikk-salet, kombinert med utsalet lokalt, sytt for 62 prosent omsetningsauke for Sævik og dei tilsette.