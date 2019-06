Nyhende

Sjølvsagt seier både byråkratane i Utdanningsdirektoratet og politikarane i Kunnskapsdepartementet at borna skal synge som aldri før, men ordet song er ikkje nemnt i læreplanen. Spissformulert er det som å fjerne ein bussavgang frå ruteheftet, og rekne med at bussjåføren køyrer likevel. Framlegget er ei sterk nedvurdering av både song og musikkfaget, og byråkratane som har funne på dette bommar ikkje ein gong på målet, for dei treff ikkje ballen. Skal vi bruke denne logikken kan vi berre fjerne matematikk frå læreplanen, og hevde at elevane sikkert vil halde på med matematikk likevel, pytt, pytt.