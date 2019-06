Samanslåinga til nytt kvalifiseringssenter for innvandrarar i Herøy fungerer godt:

– Samarbeidet går enklare

Over nyttår vart internasjonal skule og flyktningtenesta i Herøy samorganiserte under oppvekstavdelinga. Eit halvår seinare er dei tilsette samde i at fusjonen har vore ein suksess.