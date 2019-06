Rasande lokalbefolkning og provoserte lokalpolitikarar:

– Å byrje med noko nytt sprell er heilt uaktuelt!

Onsdag ettermiddag samla over 80 personar seg spontant for å demonstrere mot det faktum at fylkesrådmannen no rår frå å gå for Nerlandsøybru-alternativet som Herøy kommune har regulert og samrøystes vedtatt.