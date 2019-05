– Dette må gå an å løyse

Nyhende

– Den langvarige løysinga er naturlegvis at vi skal ha på plass ein gang- og sykkelveg i Sandvika. Dette er det viktigaste tiltaket vi skal jobbe for, men det vil ta tid. Derfor er vi nøydde å gjennomføre andre trafikktryggjande tiltak. Slik vi ser det, er skulevegen i Sandvika for farleg slik den er i dag. Vi vil derfor ta opp kampen om å få på plass gratis skuleskyss for ungdomsskuleelevane i bygda heile året.