Tango Seaweed aukar satsinga: Får ein mill. frå ÅKP

Nyhende

Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) går inn med ein million kroner i det tareproduserande herøyselskapet Tango Seaweed. Selskapet blei grunnlagt i 2016 med føremål å produserer sunne og næringsrike matprodukt av økologisk dyrka tare.

Selskapet er no i ein vekstfase og aukar investeringane for å få fleire nye produkt ut til kundar over heile verda.

Betyr alt

– Tidlegare i år henta vi inn 3,1 millionar kroner i ny eigenkapital. At ÅKP går inn med ein million kroner i presåkorn-kapital betyr alt akkurat no. Det gir oss mogelegheiter til vidare drift og til å realisere vekststrategien vår.

Det seier dagleg leiar Annelise Chapman i ei pressemelding i samband med det ferske bidraget frå ÅKP. Saman med Bjørn Otterlei grunnla Chapman selskapet for tre år sidan.

God hjelp

– For oss har det vore svært viktig å ha tilgang til nettverket og kompetansen som ÅKP sit på. Det har vore til stor hjelp i oppstartsfasen til Tango Seaweed, legg Chapman til.

Hausting

For andre gong haustar Tango Seaweed i desse dagar sukkertare og butare frå anlegget på Skarveskjæret ved Stokksund. Selskapet satsar i år på å tørke all taren og har i samarbeid med eit anna selskap fått eit nytt innovativt tørkeanlegg som vil auke kapasiteten framover.

– I forhold til oppskalering i anlegget er det viktig for oss å vekse sakte nok for å kunne lære oss dyrkingsteknologien grundig. Å kunne betene større marknader krev at vi har kontroll på produksjonen i sjøen og kan levere høg kvalitet til ei kvar tid, seier Chapman.

Starta med ein god ide

I tjue år har kunnskapsparken i Ålesund arbeidd med å hjelpe gründerar og nystarta selskap. Mange av selskapa som i dag pregar næringslivet på Sunnmøre blei starta av flinke folk med ein god ide.

Hos ÅKP kan gründerar få hjelp til ideutvikling, finansiering og bli kopla til erfarne mentorar.

Fleire gonger i månaden møtest gründerar på tvers av bransjar til samlingar for å lære av kvarandre og få hjelp til utvikling av sine bedrifter. Dei samlingsbaserte programma har blitt ein stor suksess og ÅKP opplever auka pågang frå gründerar over heile Sunnmøre.

– Tango Seaweed har mange gode hjelparar, men fyrst og fremst har dei eit svært kompetent og dedikert team. I ÅKP prøver vi på ulike måtar å hjelpe kundane våre. Når Tango Seaweed no ønskte å hente inn investorkapital for å vekse vidare, var det naturleg for oss å vere med på dette, seier seniorrådgjevar Robert Voldnes i ÅKP.

Voldnes fortel at ÅKP i dag har rundt 40 gründerbedrifter i kontrakt og har ulike verktøy til gründerar i alle fasar frå oppstartshjelp, til forretningsutvikling og kapitalinnhenting. Alle som skal starte eiga bedrift har ulike behov, og Voldnes viser til at ÅKP i dag har eit komplett tilbod som passar for alle.

Kjekt å få lov

– Det er kjekt å få lov til å vise fram det gode arbeidet vi gjer for gründerar i ÅKP. Tango Seaweed er eit lysande eksempel på korleis ÅKP-systemet fungerer. Det blir spennande å følgje med i utviklinga vidare i denne framtidsretta næringa, avsluttar Voldnes.