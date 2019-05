Nye kommune- samanslåingar?

Nyhende

Nyleg signaliserte kommunalminister Monica Mæland (H) at det kan bli aktuelt med ei ny runde kommunesamanslåingar. Det kunngjorde ho på etter eit spørsmål i Stortinget frå Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Frå nyttår vert talet på norske kommunar redusert frå 422 til 356. Over halvparten av kommunane vil likevel ha under 5.000 innbyggjarar. Kommunalministeren uttrykte særleg bekymring for at kommunar som har under 3.000 innbyggjarar, ikkje vil vere «berekraftige».

Når vi skriv 2020 vil det også kome fleire nye fylkeskommunar. I sør kjem vi ikkje lenger til å grense til Sogn og Fjordane, men til Vestland fylkeskommune, etter at vårt nabofylke slår seg saman med Hordaland.

På Søre Sunnmøre vert det framleis sju kommunar etter årsskiftet. Volda veks rett nok litt, når dei får tilført vesle Hornindal.

Spørsmålet er om kommunane lokalt kjem til å halde fram som eigne einingar også i åra som kjem. Vert det nye rundar med gulrot og pisk frå sentralt hald for å tvinge kommunane til å smelte saman? Og – er det allereie så mykje interkommunalt samarbeid at det snart berre er rådhusa som symboliserer at det er ulike einingar?

Lokalt har det elles vore tendensar til småkjekling om interkommunalt samarbeid, og det er ei klassisk utfordring at mindre kommunar gjerne føler at dei får ein for liten bit av kaka.

I valkampen blir eit eventuelt framhaldande reformarbeid noko dei politiske gruppene må ta stilling til, anten dei vil eller ikkje. Veljarane har også krav på å vite korleis dei komande folkevalde tenkjer om spørsmålet.