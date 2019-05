Mangler Tittel

Nyhende

Åtvaring frå røynd tobisfiskar

Eg er ein gamal tobisfiskar som gjekk ut på dato då eg var 63 år.

Tobistrålinga tok til i 1972 med «Kvalstein», som no heiter «Gamle Kvalstein». I 1974 kjøpte vi «Gisund», og døypte han «Kvalstein».

I denne tida fiska vi lodde og sild om vinteren, og «skitfisk» om sommaren.

Skitfisk er tobis, kolmule, augepål, - og alle andre fiskesortar, som utgjorde om lag 300 – 400 tonn i året. Denne fisken måtte vi sløye og ise i kasser ombord.

Men tilbake til tobisen: Dei som hadde største båtane, største maskinene og beste asdicane, dei fiska best. Det var mange som prøvde seg på det fisket, så når det vart dårlege tider, miste mange motet, gjekk konkurs, eller gjekk tilbake til ringnot og reketrål. Det var 18 båtar frå Herøy som dreiv dette fisket.

Frå 1970 var det Egersundbankane, Inderskjold, Vikingbanken – og ein bank vi kalla «Syndens bank». På desse stadane fiska vi, men også på Danskekysten og på Doggerbanken. Både norske, danske, færøyiske, svenske og engelske båtar fiska i norsk, dansk og engelsk sone i same periode. Alt etter kvar fisken heldt seg.

Men nedfiskinga førte til at det gjekk mange år før der kom ny fisk. Difor måtte vi flytte rundt kring heile Nordsjøen. Dette fiskeriet avtok om lag i 1990, etter hard beskatning av både fisk og yngel.

Så kom utblåsninga på Ekofisk den 22. april i 1977: Då vart det svart hav i 10 – 15 år. Der var ikkje fisk.

Det skjedde også noko på Vikingbanken. Vi fann brun sjø, men om det det kom av oljeboring eller algevekst, visste vi ikkje. Men heilt fritt vart der for både tobis og sei.

I 1998 forlengde vi «Kvalstein», sette inn ny motor på 2200 hk, fekk bygt tankar og RSV-anlegg. Vi satsa på spesiallaga notbruk. Dette gjorde vi fordi danskane fiska så godt borte ved Skottland. Vi fiska nesten heilt opp i Kaledoniakanalen og også rundt Devils hole og i Norsk sone. Det året hadde vi 11500 tonn – eller 115000 hl tobis.

I skotsk sone i Nordsjøen vart det forbode å fiske tobis, likeeins ved Island og Færøyane. Også på på felta vest av både Shetland og Skottland. Der var felt ved øya Faula og vest av Sumbourgh Head pluss ved Faire Island, North Rona og Suleskjer (Sulisker). Ved desse stadane vart alt freda, og tobisfisket vart slutt på alle felta i Scotsk sone. Fugleøyane i vest har enorme mengder av fugl, og tobisen er deira mat.

Dei siste 20 åra har det skjedd ei rivande utvikling i teknikk, økonomi og større båtar – pluss datautvikling og ny kunnskap. Så våre gamle slitarskip hadde nok ikkje klart seg i lag med dagens fiskeflåte.

Dei norske og danske fiskarane satsa på større skip til tobisfiske i norsk sone og i EU – sona. «Gitte Henning», eit dansk skip, lastar 3 – 4.000 tonn. Effektive, moderne skip tek store fangstar, men vi må vidare rekne med oppturar og nedturar for dette fiskeriet.

Far difor varsamt fram med havområda!

Konklusjonen vert difor som det gamle ordtaket: «Sel ikkje skinnet før du har skote bjørnen».

Astrid Kleppe Ingun D. Åsebø Marit Pauline Kvalsvik SIGMUND KVALSVIK

Svar til Øystein Storeide

Endå ein gong har du fått spalte plass for ditt dumme synspunkt. Eg måtte gni meg i auga, for eg trudde eg las feil då eg opna avisa den 18 mai. Går det an å leve i «steinalderen» anno 2019. No skal ungdomane til pers, som tek feil vegvalg. Så i blindt raseri og forbanning, spyr du ut eder og galle, skam deg. Ver du glad du at dei tek ei utdanning i akkurat det dei vil verte. Misunner du dei, sidan du vert så rasande?

Eg fekk aldri ta den utdanninga eg ville (grunna dårleg helse). Det vart sylære for meg (nyttig det og). Eg er glad for at dei har mulegheit, men trur også dei har sine saker på kjøkenet når den tid kjem.

Eg fann eit utklipp skrive av Øysten Storeide som heiter «Kvar er ho». I tredje verset står det:

Her er jaktmarker lengre sør, dit eg stemmer so snart eg fær «bør». So farvel då, du Sunnmørings merr, gå deg vill du - i dit eige kjerr.

Lukkast du ikkje der heller?

Kjøp deg eit kryssord du Vanylvsmann, så du får slappe av lite grann. La ungdomen få bestemme sin vei, då slepp du å verta så inderleg lei.

Kommentar til kvelds- messa

Der blir det fortalt at Olav Myklebust har oppmuntra Rikke Kopperstad til å tale varmt i Kyrkjemøtet for å løfte fram viktigheita av Bibelen i kyrkje og meinigheitsliv.

Då er det å håpe, og ikkje minst blir det forventa at Myklebust gjer det same i Kyrkjemøtet, og i dei fora han representerer kyrkja, her heime og på landsplan. Viktigheita av Bibelen er knytt til truskap mot Ordet. Kan vi stole på Åpen Kirkegruppe her? Om ikkje, vil ein stille spørsmål, vere skeptisk til ei slik oppmoding.

Feil Nils i artikkelen om Frantsen- familien

I artikkelen i Vestlandsnytt 21. mai, om Frantsenfamilien - og menneskesyn, har eg skrive om feil Nils vedkomande forliset i 1895. Det var ikkje Nils Frantsen (sonen til Frants), men derimot Nils J. Myklebust (1861-1939) som kollsegla saman med Frants N. Myklebust, og som overlevde forliset. Han vart seinare notbas og fiskebåtreiar. I «Romsdal Folkeblad», som var mi kjelde, var Nils omtala berre ved førenamn. Dette var årsaka til at eg trudde det var far og son som var om bord i båten som forliste.

Britt Unni Moen Sporsheim, som har gjort eit stort arbeid med å samle opplysningar og bilde om Frantsenfamilien, har gjort meg merksam feilen vedkomande den overlevande i 1895.

Når det gjeld to (andre?) som kollsegla, og som ikkje vart hjelpte av mannskapet på ein passerande båt, brukte eg Rabben si «Fiskarsoge for Sunnmøre og Romsdal» b. 3, som kjelde. Rabben skreiv ikkje dato for hendinga og namngir ikkje den som omkom/den som overlevde eller kjelda for opplysninga. Mi gransking viser sprikande detaljar i kjeldene om ulykkesdagen for 124 år sidan. Men eg gjer merksam på at Britt Sporsheim har (munnlege) opplysningar som KAN tolkast som at det var Frants N. Myklebust og Nils J. Myklebust som Rabben (og dermed eg) skreiv om. Eg har ikkje fått tilbakemelding om andre feil.