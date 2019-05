Metizoft leverer IHM-løysing til ni trålarar

Nyhende

Avtalen går ut på at Metizoft skal utføre IHM-inspeksjonar om bord i Havfisk sine fartøy. Dei skal lage IHM-rapporter som vil vere grunnlaget for å bli sertifisert av klasseselskap. IHM er eit strukturert system/ei datasamling med oversikt for å kontrollere farlege material om bord på skip. Båtar som seglar i EU må mellom anna ha ei slik oversikt som dette. Metizoft handterer IHM på vegner av alle typar reiarlag.

- Metizoft er nøgde med å sjå at eit aukande tal fiskebåtar brukar vår IHM-teneste for å overhalde IMO sin Hong Kong-konvensjon for trygg og miljøvennleg resirkulering av skip og EU sitt nye regelverk for skipsresirkulering, skriv CMO Øyvind Sundgot i ei pressemelding.

Når eit fartøy har eit sertifisert IHM vil Metizoft fungere som "ansvarleg person" på vegne av Havfisk for å halde IHM kontinuerleg oppdatert gjennom livssyklusen til kvart enkelt fartøy.