Tilrår utvida tarefreding

Nyhende

Ny regional forskrift for hausting av tare ligg no klar til behandling i fylkesutvalet i Møre og Romsdal. Her er den viktigaste endringa frå dagens forskrift at syklusen for hausting av tare skal utvidast med eitt år i høve til i dag. Medan tarefelta i dag kan haustast kvart femte år, blir det hausting berre kvart sjette år etter forslaget til ny forskrift.