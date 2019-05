Vil ha TIMEekspressen via øyane

Nyhende

– Då Eiksundsambandet kom, var det med ei klar forventing om at bussen skulle gå via Hareidlandet. Det skjedde ikkje. No prøvar vi igjen, varsla ordførar Dag Vaagen (H) då kommunestyret tok opp ei referatsak om ruteendringsprosessen for 2019. – Vi må jobbe meir med samferdsel, sa Knut Nystøyl (H). Også han meinte TIMEekspressen må kome innom Ytre Søre.