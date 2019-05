Nyhende

Larsnesingar og gurskingar tok turen til Åheim søndag 19. mai for å delta på si fyrste fotballturnering. Vêret la godt til rette for ei kjekk og varm oppleving for seksåringane.

Dei møtte både Volda og Åheim, før dei avslutta cupen med lokalderby mellom Larsnes og Gursken. Det blei målrikt for begge lag og publikum heia sjølvsagt for full hals.

Det var ei kjekk turnering, der det sjølvsagt blei både pølse, is og brus i pausane.