For lite til vegane

Nyhende

Problemet, som vegvesenet og fylkeskommunen naturlegvis er fullstendig klar over, er at vedlikehaldsetterslepet vert større og større.

På fleire av fylkesvegane skulle det for lengst ha vore gjort noko med dekket. Enkelte stadar er det så sporete og holete at det er ein fare for trafikksikkerheita.

Om det skal ordnast berre ein kilometer her og ein kilometer der kvart år, vil det til slutt bli heilt uhaldbart. Det trengst ein langt større innsats på dette området enn kva vi har sett dei seinare åra. Ytre Søre Sunnmøre ser på dette området ut til å vere ein salderingspost i eit allereie dårleg skjøtta fylke.

Faglege vurderingar, kombinert med lite pengar, ligg til grunn for kvar innsatsen vert lagt. Tilfellet med den nye Jensholmbrua som ikkje får gangveg som «påheng», styrkjer mistanken om at berre det aller mest kritiske blir prioritert. Då endar ein til slutt med at det aller meste blir kritisk.