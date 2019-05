Opna den nye Europris-butikken i Fosnavåg: – Forhåpentlegvis blir det hektisk

Nyhende

– Det er ei stor glede for Herøy kommune at Europris har valt å etablere seg her. Kommunen si rolle i prosessen har vore viktig og stor. Det er ikkje til å legge skjul på at Europris har vore på utkik etter tomt i området ei stund, og heldigvis falt dette på plass no. Administrasjonen har gjort ein god jobb med å få dette til, og politikarane har også vore med på å godkjenne planane. Utan det hadde ikkje bygget stått her i dag. Det sa leiar av komité for næring, kultur og idrett i Herøy kommune, Stig Arne Sævik, då han stod for den offisielle opninga onsdag morgon.