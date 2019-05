Nyhende

Unge og gamle, rike og fattige, innfødde og innvandrarar – alle går dei i same toget, syng dei same songane og ropar «hurra» i kor. I bygd og by går det vakre norske flagget til topps på alle flaggstenger. På denne dagen skjer det også ei stor og viktig kulturmønstring over heile landet. I sanning ein dag vi har grunn til å vere glade i.