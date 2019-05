– Heilt meiningslaust utan gangveg

Nyhende

Som omtala i fredagens Vestlandsnytt ynskjer Statens vegvesen å erstatte dagens bru med ei tilsvarande bru. Det vil seie ei bru utan tilhøyrande gang- og sykkelveg. I same artikkelen uttalar Bjarne Kvalsvik at det vil vere ei svært lite framtidsretta løysing, spesielt med tanke på at brua er viktig i regional og lokal reiselivssamanheng.