No er Indre Herøy kyrkje fått «nytt liv»

Nyhende

Heile 51 år er gått sidan sist den tradisjonsrike kyrkja frå 1916 fekk nokre strøk måling. No, etter under tre månadar med intenst arbeid, nærast lyser Johan Haddal og E. Ulving sine utsmykkingar mot oss i det vi stig inn i kyrkjerommet. Det same gjer dei friske fargane på veggane.