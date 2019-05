Jobbar med ny helseplattform: – Blir mykje meir effektivt

Nyhende

Regjeringa har sett seg eit mål om at helsetenesta skal effektiviserast betrakteleg, både for å hjelpe helsepersonell til å raskare kunne danne seg eit fullstendig bilete av pasienten eller brukaren, men og for at pasientane skal sleppe å gjenta dei same opplysningane kvar gong dei oppsøker helse- og omsorgstenesta.