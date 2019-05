Gjennomførte kriseøving med skyte- og knivdrama-scenario i Gursken

Nyhende

Med bakgrunn i terrorhendinga 22. juli 2011 har det vore eit landsomfattande fokus at ein må øve meir på potensielle alvorlege hendingar. Fokuset i slike øvingar er på samhandling mellom naudetatane seg imellom og, naturleg nok, med den kommunale leiinga. Og for dei som lurte, så er også dette grunnen til at det var mykje leven utanfor Gursken oppvekstsenter måndag kveld. Det opplyser beredskapsleiaren i Sande, Ronny Prozenko, som saman med Atle Beitveit hadde ansvaret for tilrettelegging av ei større øving der lokal beredskap fekk prøve seg på tre forskjellige krisescenario.