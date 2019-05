Fornuftig fokus på reiseliv

Nyhende

Det er ikkje noko som kjem av seg sjølv. Slik er det i alle fall når vi snakkar om reiseliv og lokal tilrettelegging for turisme. Siste tida har det kome ein etterlengta og gledeleg fokus på turisme i vår region. Målet må vere at dette resulterer i ei kontinuerleg satsing, at det ikkje vert berre eit skippertak.

NHO reknar med at det var 176.500 tilsette i reiselivsnæringa her til lands i fjor. Talet vil auke med 30.000 dei komande ti åra. Globalt reknar ein med at reiselivsnæringa vil auke med heile 50 prosent på ti år. Verdiskapinga i 2019 – i Norge åleine – ligg i år på svimlande 13–14 milliardar kroner.

Lokalt må vi nok innsjå at Ytre Søre Sunnmøre ikkje har vore aktive nok. Runde er den store magneten, noko fugleøya har vore i fleire tiår. Der har ein gnaur av ein campingvert i årevis sytt for at mange tilreisande får noko meir enn berre turen. I Herøy har det også kome fleire på bana dei seinare åra, og det er bra.

Men her finst mykje meir. Då held det sjølvsagt ikkje at Herøy Kystmuseum har nærast hemmelege opningstider, eller eit døme frå Sande; at Dollsteinhola framleis ikkje har noko organisert eller godt tilgjengeleg over seg. I mange tilfelle er det faktisk berre tilfeldigheiter som gjer at turistane «snublar over» lokale skattar.

Turistane vil høyre historier, sjå innbyggjarane, smake maten vår og kjenne seg velkomne. Det trengst ferdigsydde pakkar med opplevingar, sjåverdigheiter, overnattingsmoglegheiter og mat, i kombinasjon med å syne fram lokal kultur. Kultur og turisme passar som hand i hanske.

Alt tyder på at stadttunnelen kjem. Det gjeld å vere i forkant. Turistane kjenner ingen grenser, og samarbeid mellom kommunane trengst. Alle har noko interessant å by på.