Ho er ny president i Fosnavåg Shippingklubb: Håpar å få inn fleire kvinner

Nyhende

Petter Geir Smådal, Kjell Brudevoll, Olav Remøy og Geir Johan Bakke vart alle avløyste av nye styrerepresentantar. Dei som no tek over plassane er Anders Almestad, Gry Cecilie Sydhagen, Åge Sandvik, Per Ronald Knutsen og Rita Sævik. Jon Arne Winsnes og Svein Rune Smådal held fram i styret. Winsnes tek over rolla som visepresident, ei rolle som Petter Geir Smådal har hatt til no.